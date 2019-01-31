У каждой хорошей истории должно быть продолжение. В январе 2019 года был сдан в эксплуатацию первый дом в "Димитровских горках" на ул. Димитрова, 130. Проект получился востребованным: все квартиры уже нашли своих хозяев. Теперь строится вторая очередь жилого комплекса, и с 29 января 2019 года открыты продажи в новом доме "Димитровских горок", расположенном по адресу: пер. Ядринцева, 95.

16-этажный красавец уже растет, обещая будущим жильцам новый уровень комфорта. Панорамное остекление лоджий и теплоотражающее покрытие на окнах создаст больше света и одновременно позволит сэкономить на отоплении. Двухуровневая парковка, в которую можно будет попасть не выходя из дома, удобные проходные подъезды – это когда вам не нужно обходить дом вокруг, чтобы войти в него, вместительные грузовые лифты, горизонтальная разводка отопления в квартирах, обеспечивающая эстетику и экономию семейного бюджета, – здесь все спланировано с учетом самых современных стандартов. Традиционно во дворе просторная детская площадка, благоустроенные газоны, будет организован раздельный сбор мусора.

Еще один "козырь" жилого комплекса "Димитровские горки" – его удачное расположение. Комплекс находится в окружении ведущих вузов Барнаула, вокруг много школ, детских садов, удобная транспортная развязка и есть все, что так важно для жизни в центре: торговые центры, банки, офисы и магазины.

К слову, это не первый и не последний дом, который строит "Жилищная инициатива" в центре Барнаула. В прошлом году компания отметила свое 20-летие, построив более 1 млн кв. метров жилья в Барнауле и Новосибирске.

Приглашаем за покупкой!

Застройщик ООО "Строительная инициатива". Проектная декларация в единой информационной системе жилищного строительства, на сайте наш.дом.рф, а также в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 86, пом. Н-1. Технический заказчик ООО "Жилищная инициатива".

Офисы продаж ООО "Жилищная инициатива":

ул. Крупской, 86, тел. (3852) 505-313,

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