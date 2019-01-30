Фото: администрация Барнаула

Ликвидацию двух крупных коммунальных аварий ведут специалисты в Барнауле – ход работ контролирует губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В поселке Южном, где без тепла и горячей воды осталось более 200 домов, начаты сварочные работы.

"Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. В домах поселка Южный с верхней разводкой слиты системы отопления, температурный режим в помещениях соответствует нормативам, мониторинг температурного режима и оповещение населения продолжаются. Все дошкольные и школьные образовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения оповещены об ограничении теплоносителя", – информирует городская администрация.

Что касается порыва на водоводе на улице Малахова, то здесь специалисты водоканала также ведут работы по устранению повреждения. Сейчас проводится локализация места повреждения для прекращения выхода воды. После этого водоснабжение планируется восстановить.

Кроме того, дорожные службы очищают от наледи проезжую часть. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта на улице Малахова будет открыто.