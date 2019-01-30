Очередной факт сбыта поддельной купюры номиналом 5000 рублей выявили в Барнауле – полиция проводит проверку, сообщили в УМВД по краевой столице.

В ведомстве уточняют, что накануне в торговую сеть неизвестными была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей.

"При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии ВИ № 7749534", – добавляют в полиции.

В данный момент полицейские устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Жителей и гостей краевой столицы правоохранители призывают обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.