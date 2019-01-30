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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому магазины обязуются размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира. О документе глава кабмина рассказал на совещании, посвященном подготовке госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, пишет РБК, ссылаясь на ТАСС.

"Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира", — заявил Медведев.

По его словам, новые правила торговли молочной продукцией начнут действовать с середины 2019 годы, поэтому у ретейлеров будет время, чтобы к ним подготовиться.

В начале 2018 года правительство инициировало масштабную проверку молочной продукции для выявления основных проблем отрасли, которую проводили совместно Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Впервые исследования были проведены на федеральном уровне, и впервые три ведомства работали совместно.

Прежний министр сельского хозяйства Александр Ткачев также выступал с идеей запретить растительные жиры при производстве любых молочных продуктов, а сухое молоко — при производстве сыра. Производители в свою очередь указывали, что продукция с заменителями молочного жира и сухим молоком дешевле и пользуется спросом у населения в условиях падения доходов. Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов в разговоре с РБК отмечал, что при производстве молочной продукции использование растительных жиров запрещено, но разрешено при изготовлении молокосодержащих продуктов. До 50% молочных жиров в них может быть заменено растительными аналогами.

По итогам проверки выяснилось, что чаще всего растительные жиры используются при производстве масла: в этой категории доля фальсифицированной продукции — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%. В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил об итогах проверки на совещании у Дмитрия Медведева.

​В декабре 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оценил ежегодные потери бюджета из-за фальсификации молочной продукции как минимум в 10 млрд руб. По словам Данкверта, вместо 18% НДС на белково-жировую продукцию производители выплачивают 10% налог на молочную продукцию. Таким образом, выдав сырный продукт за сыр, они сокращают налог на 8%.