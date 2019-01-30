Среда, 30 Январь, 11:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,34
€ 75,88
229523
Обь
-4см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Власти РФ обязали магазины не ставить вместе натуральное молоко и заменители

, ИА "Амител"

Фото: cdnimg.rg.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому магазины обязуются размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира. О документе глава кабмина рассказал на совещании, посвященном подготовке госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, пишет РБК, ссылаясь на ТАСС.

"Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира", — заявил Медведев.

По его словам, новые правила торговли молочной продукцией начнут действовать с середины 2019 годы, поэтому у ретейлеров будет время, чтобы к ним подготовиться.

В начале 2018 года правительство инициировало масштабную проверку молочной продукции для выявления основных проблем отрасли, которую проводили совместно Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Впервые исследования были проведены на федеральном уровне, и впервые три ведомства работали совместно.

Прежний министр сельского хозяйства Александр Ткачев также выступал с идеей запретить растительные жиры при производстве любых молочных продуктов, а сухое молоко — при производстве сыра. Производители в свою очередь указывали, что продукция с заменителями молочного жира и сухим молоком дешевле и пользуется спросом у населения в условиях падения доходов. Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов в разговоре с РБК отмечал, что при производстве молочной продукции использование растительных жиров запрещено, но разрешено при изготовлении молокосодержащих продуктов. До 50% молочных жиров в них может быть заменено растительными аналогами.

По итогам проверки выяснилось, что чаще всего растительные жиры используются при производстве масла: в этой категории доля фальсифицированной продукции — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%. В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил об итогах проверки на совещании у Дмитрия Медведева.

​В декабре 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оценил ежегодные потери бюджета из-за фальсификации молочной продукции как минимум в 10 млрд руб. По словам Данкверта, вместо 18% НДС на белково-жировую продукцию производители выплачивают 10% налог на молочную продукцию. Таким образом, выдав сырный продукт за сыр, они сокращают налог на 8%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:15
АлтГТУ улучшил позиции в международном веб-рейтинге 0
11:14
Фальшивки "гуляют" по Барнаулу: в городе опять сбыли поддельные 5000 рублей 0
11:03
Власти РФ обязали магазины не ставить вместе натуральное молоко и заменители 0
10:52
Диверсанта Панова, готовившего теракты в Крыму, "сослали" в Сибирь 0
10:41
Все под контролем: две крупные коммунальные аварии устраняют в Барнауле 3
10:31
Две федеральные трассы на Алтае в 2018 году унесли жизни 46 человек 0
10:24
В России стартовали тесты автоматического паспортного контроля 0
10:05
СМИ: мошенники начали звонить клиентам с "номеров Сбербанка" 2
09:49
Пенсионер до смерти забил возлюбленную соседку в Алтайском крае 0
09:32
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий после дисквалификации бой осенью 1
09:23
Светофоры на четырех перекрестках отключают в Барнауле 3
09:14
В России весной появится новый телеканал "Победа" 10
09:01
Трактор под водой на полколеса: улицу Малахова спасают от потопа в Барнауле 24
08:48
Барнаул "сковали" восьмибалльные пробки утром 30 января 0
08:33
Король комедии: 5 малоизвестных фильмов режиссера Леонида Гайдая 0
08:22
Проказа: интересные факты о тяжелом, но излечимом заболевании 7
08:17
Улицу Малахова в Барнауле залило из-за порыва сети, десятки домов без воды 23
08:16
Барнаульский поселок Южный остался без воды и тепла из-за коммунальной аварии 7
08:06
Дачный вопрос: как подготовить к посеву семена, чтобы растения не болели 0
07:50
Поставили на "паузу": рост цен на бензин остановился в Алтайском крае 5
07:34
Ночной пожар в доме едва не унес жизни матери-одиночки и двух малышей 10
07:19
Более 400 тысяч жителей Алтайского края получат компенсацию за оплату вывоза ТКО 5
07:03
Громадную квартиру с видом на парк "Изумрудный" продают в Барнауле за 20 млн 9
06:48
Конец света 1 февраля 2019 года: угрожает ли Земле огромный астероид 1
06:32
Морозная погода в Алтайском крае усугубится сильным ветром 0
06:17
Активисты создали альтернативное голосование за благоустройство в Барнауле 2
06:01
Новая волна 40-градусного мороза надвигается на Алтайский край 0
05:01
Аукцион по продаже квартала 2037 состоялся в Барнауле 1
04:43
Минюст назвал случаи "вынужденной коррупции", за которые можно и простить 6
03:11
Изнасилованная дознавательница потребовала 100 млн рублей компенсации 11
02:36
Подправленные Росстатом данные по строительству объяснили уточнением 0
01:31
"Либо Порошенко, либо Путин": Захарова высмеяла плакат на форуме в Киеве 3
00:27
Ученые обвинили российские вулканы в ухудшении климата Земли 1
23:55
Красивый кот-матершинник покорил пользователей соцсетей 1
23:33
Годовалая девочка попала в реанимацию из-за наркотического отравления 0
23:11
Перебегавший дорогу барнаулец отлетел с крыши автомобиля под колеса автобуса 7
22:53
Зарплаты избивавших жен россиян предложили полгода перечислять их жертвам 0
22:38
Похититель картины Куинджи арестован судом на два месяца 0
22:26
Главный силач России попал в больницу из-за аппендицита 1
21:54
Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией: "Люди устали от войны" 2
21:33
Офис микрозаймов ограбили в Барнауле при помощи ножа 3
21:19
Самолет экстренно сел в Сочи из-за избиения пассажиром стюардессы 2
20:56
Жительница Саратова умерла после укола в поликлинике 0
20:25
Совет по культуре при Госдуме пополнили рэпер и видеоблогер 0
19:52
Руслан Горринг назвал свое увольнение из "Росгеологии" подстроенным 0
19:38
Фальшивомонетчики научились подделывать новенькие купюры номиналом 2000 рублей 0
19:08
Коротко о главном: "минирование" школ, банковские страсти и сетевой "экстремизм"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 января
18:51
Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг 0
18:31
Водителя казнили в Китае за умышленный наезд на толпу 0
18:08
Опубликовано видео с места ДТП с участием троллейбуса и барнаульского тополя 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.