Фото: mir-tourista.ru

Кабинет министров курортного штата Гоа в Индии принял предложение о введении штрафа размером 2 тыс. рупий (около $28) за распитие алкогольных напитков или приготовление пищи в общественных местах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Indian Express.

"Мы приготовили поправку, которая коснется людей, оставляющих разбитые бутылки на пляжах, приготовляющих пищу и употребляющих алкоголь в общественных местах, например на пляжах", – приводит газета слова министра по делам туризма штата Гоа.

В случае отказа от выплаты штрафа нарушитель может быть отправлен в тюрьму на срок до трех месяцев. В случае нарушения закона целой группой людей сумма штрафа составит 10 тыс. рупий (примерно $140).

Ожидается, что данная поправка будет вынесена на рассмотрение парламента Индии.