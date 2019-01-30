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Участников банды, 20 лет похищавшей бизнесменов, поймали в Тюмени

, ИА "Амител"
На счету преступной группы четыре убийства людей, оказавших сопротивление
Во время налетов бандиты применяли огнестрельное и газовое оружие, а также взрывчатку и боеприпасы / Фото: pixabay.com

Во время налетов бандиты применяли огнестрельное и газовое оружие, а также взрывчатку и боеприпасы / Фото: pixabay.com

Тюменские следователи предъявили обвинение участником банды, которая похищала предпринимателей и требовала с них деньги, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Как установлено следствием, группировка орудовала в регионе с 1998 года вплоть до задержания в июне 2018 года. Преступления тщательно планировались.

В качестве жертв выбирали состоятельных бизнесменов. После сбора достаточного количества информации, бандиты организовывали нападение.

Во время налетов они применяли огнестрельное и газовое оружие, а также взрывчатку и боеприпасы.

Давших им отпор деловых людей злоумышленники убивали. Такая участь постигла четверых жителей Тюменской области.

Тех же, кто не оказывал сопротивления, похищали. Впоследствии с них требовали крупные суммы денег. За 20 лет ОПГ стрясла с предпринимателей в общей сложности более 20 миллионов рублей.

Пять участников преступной группы и трое их сообщников задержаны. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в бандитизме(ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийстве по найму (п.п. "а", "в" и "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищении людей (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ), краже (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п.п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) в составе организованной группы.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. Ведется сбор и закрепление доказательств вины задержанных.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

30.01.2019 12:02
- гость -

лимон в год на 8 чел = 10тыр в месяц на нос. банда бомжей?

0  0
30.01.2019 12:26
- гость -

Оперативно!

0  0
30.01.2019 12:43
- гость -

Быстро расследовали! Лет через сто узнаем сколько депутаты спёрли.

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