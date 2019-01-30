Уголовное дело возбудили в Барнауле после волны сообщений о "минировании" школ и других социальных объектов, прокатившейся по городу 28 января.

Как сообщили в краевой прокуратуре, делопроизводство открыто по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленное лицо 28.01.2019 сообщило на электронные адреса не менее 48 объектов социальной инфраструктуры города Барнаула посредством сети "Интернет" заведомо ложные сведения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений", – указывают в правоохранительном ведомстве.

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По словам помощника прокурора краевой столицы Романа Бурыкина, санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование находится на контроле в прокуратуре.