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Врио ректора АлтГУ отчитался за 2018 год и призвал выходить из зоны комфорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Ученый совет вуза оценил работу Сергея Бочарова как удовлетворительную

Фото: пресс-служба АлтГУ

Врио ректора Алтайского государственного университета отчитался о работе вуза за прошедший 2018 год. Заседание учебного совета опорного университета состоялось 29 января. Сергей Бочаров руководит опорным вузом с конца сентября прошлого года. Фактически это был отчет еще и о работе нынешнего президента вуза Сергея Землюкова.

Участниками заседания стали представители правительства Алтайского края, администрации Барнаула, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, бизнес-структур и высших учебных заведений региона, попечительского совета и Совета выпускников АлтГУ, а также ректората, факультетов, филиалов и колледжа опорного университета, главы студенческой администрации, представители студенческих объединений вуза.

Как сообщил Сергей Бочаров, в целом прошедший год был удачным для университета. Вуз не только отметил 45-летие, но и проработал целый год в статусе опорного. Благодаря этому удалось привлечь 32 миллиона рублей на обновление материально-технической базы. При этом в университете ожидали получить около 100 миллионов, но сумма субсидий оказалась чуть меньше. Сергей Бочаров призвал всех сотрудников усилить работу по всем направлениям, чтобы в 2019 году рассчитывать на предоставление субсидий в размере 150 миллионов рублей.

Кроме того, университет открыл крупнейшее в регионе общежитие на 1000 студентов и провел большой международный конгресс в космической отрасли. Сейчас вуз готовится принять участие в национальных проектах "Образование" и "Наука", планирует представить на федеральном уровне свои разработки в области биотехнологий и аграрной сфере.

Врио ректора АлтГУ рассказал о результатах участия в рабочей встрече с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, которая состоялась 24-25 января в Новосибирске на базе НГУ. Процитировав федерального министра, Сергей Бочаров призвал всех сотрудников вуза "выходить из зоны комфорта" и начинать работать в современных образовательных стандартах.

Врио ректора опорного вуза напомнил еще об одной важной задаче. Необходимо, чтобы в 2019 году доля иностранных студентов достигла 14%. Учитывая, что летом дипломы получат около 300 таких выпускников, необходимо для выполнения показателей зачислить еще около 450 человек. Задача, как признался Сергей Бочаров, сложная, но вполне выполнимая.

В завершение отчета врио ректора опорного вуза Алтайского края назвал приоритеты на 2019 год. В их числе – успешное прохождение процедуры государственной аккредитации, эффективная реализация программы развития АлтГУ, удержание и улучшение позиций в международных и национальных университетских рейтингах, участие в национальных проектах "Наука" и "Образование", подготовка к участию в конкурсе национальных исследовательских университетов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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30.01.2019 12:30
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