Алтайское краевое УФАС России признало рекламу ООО "Лента" о размере скидок на товары недостоверной, сообщает пресс-служба ведомства.

К антимонопольщикам обратилась покупательница, получившая рекламное СМС о том, что 9 сентября на все товары для ухода за лицом, телом, волосами и средства гигиены будет скидка 40%.

Однако при приобретении шампуня в назначенный день женщина заплатила только на 5% меньше его изначальной стоимости, да и то благодаря карте постоянного покупателя.

"Вооружившись" чеком, недовольная жительница Барнаула написала жалобу на торговую сеть.

ООО "Лента" объяснило непредоставление скидки техническими проблемами. Комиссия антимонопольщиков признала рекламную рассылку о скидке недостоверной.

В отношении компании возбуждено административное дело. Ей грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.