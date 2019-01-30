Часть района Гора в Барнауле переведена на теплоснабжение от ТЭЦ. С 26 января потребители котельной по улице 6-я Нагорная, 11Г начали получать тепло и горячую воду от Барнаульской ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

На новое теплоснабжение переведено 14 многоквартирных и 70 частных домов, детский сад, школа, пять больниц, восемь краевых учреждений, четыре федеральных, 12 административных зданий.

"Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение потребителей, мы выполнили еще до начала отопительного периода. Остальное завершили зимой. Переключение прошло достаточно оперативно, чтобы жители не почувствовали дискомфорта. Реализация этого проекта обеспечит горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы в центральной части города", – прокомментировал директор барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

В компании сообщили, что для переключения потребителей пришлось заменить участок трубопровода от тепломагистрали М-34 до насосной Кутузова, 2в на трубы большего диаметра (с 300 до 500 мм). Протяженность этой теплотрассы 660 метров. Суммарные затраты на реализацию этого проекта составили более 300 млн рублей, уточнили в СГК.

Напомним, СГК получила в Барнауле статус Единой теплоснабжающей организации. Именно эта компания теперь занимается теплоснабжением всего города. Нагорная часть Барнаула, в том числе поселок Южный раньше отапливались котельными, в то время как почти весь остальной город давно перешел на ТЭЦ. Из-за этого у них был значительно выше тариф. Но теперь он выровнялся до среднегородского.