Житель Барнаула ободрал зеркала заднего вида 19 элитных иномарок

Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор горожанину за кражу отражающих элементов боковых зеркал заднего вида с дорогих автомобилей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено следствием, молодой человек в краевой столице тайком от автолюбителей снимал с их машин ценные детали зеркал.

От действий злоумышленника пострадали 19 водителей, при этом 12 из них причинен значительный ущерб.

С учетом того, что парень ранее был судим за аналогичное преступление, суд приговорил рецидивиста к 5 годам исправительной колонии общего режима.