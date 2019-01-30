Специалисты борются с последствиями порыва / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Специалисты продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии на улице Малахова в Барнауле. Работы проводятся не только на месте порыва, но и на весьма большом участке дороги, который затопило в результате повреждения на сетях.

Фотокорреспондент портала Amic.ru побывала на месте ЧП и запечатлела то, чем обернулась авария.

В данный момент с использованием спецтехники приводится в порядок дорожное полотно в районе пересечения улицы Малахова с Павловским трактом. Этим занимаются дорожники. Специалисты водоканала, в свою очередь, работают над ликвидацией повреждения на сетях.

Отметим и то, что крупная авария произошла 30 января в поселке Южном, где без горячей воды и тепла остались более 200 домов.