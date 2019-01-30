Специалисты борются с последствиями порыва / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Специалисты продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии на улице Малахова в Барнауле. Работы проводятся не только на месте порыва, но и на весьма большом участке дороги, который затопило в результате повреждения на сетях.
Фотокорреспондент портала Amic.ru побывала на месте ЧП и запечатлела то, чем обернулась авария.
В данный момент с использованием спецтехники приводится в порядок дорожное полотно в районе пересечения улицы Малахова с Павловским трактом. Этим занимаются дорожники. Специалисты водоканала, в свою очередь, работают над ликвидацией повреждения на сетях.
Отметим и то, что крупная авария произошла 30 января в поселке Южном, где без горячей воды и тепла остались более 200 домов.
Комментарии
Дугина с факелоносцем в ковш посадить нужно!
сейчас ливневка замерзнет наглухо и при дружной весне Малахова нафиг уплывёт.
Малаховский ледостав
Мужик в ковше - герой!
Гм, они воду что ли ковшом вычерпывают? Мужик с лопатой - один на всю улицу? И что он лопатой может сделать?
ндя долго они будут ковшами с лопатами выгребать
как так? целое лето чего-то копали, "осваевали" муниципальные, федеральные деньги, благоустраивали кластеры-шмастеры, доложили, отчитались и вот тебе на потоп!
Диверсия! Теракт! американцы взорвали теплотрассу! Лодку раскачивают!
Сил и здоровья тем простым работягам, которые в мороз там пашут и устраняют аварию.
В 13:00 будем смотреть НОВОСТИ Первого канала, про Барнаул интересно - покажут?