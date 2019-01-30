"Единая Россия" обновит руководящие органы и перейдет на новый порядок управления, решения будут приняты на конференции в среду, 30 января. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома "ЕР", депутат АКЗС Денис Голобородько.
По словам Голобородько, на конференции будут обозначены новые векторы развития реготделения, сформирован новый состав Координационного совета сторонников. И главное – будет переизбрано руководство регионального Политсовета, президиума Политсовета и секретарь реготделения.
"Мы переходим на новый порядок управления партией. Региональный политический совет, ранее руководящий орган, теперь станет коллегиальным политическим органом, к задачам которого относится определение направлений, стратегии развития регионального отделения. В него войдут представители практически всех муниципальных образований, в общей сложности 115 человек. Президиум Регионального политсовета будет принимать все основные решения в рамках исполнения полномочий юридического лица, в финансовых, кадровых вопросах. Состав Президиума будет расширен с 16 до 20 человек", – объяснил Денис Голобородько.
Эти изменения прописаны в обновленном Уставе партии и обусловлены необходимостью более оперативного принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности партии, уточнили в "Единой России". Также сейчас в партии обсуждают новые формы работы с избирателями, кадровую подготовку, проектную деятельность.
Денис Голобородько напомнил, что в регионе реализуется 14 партийных проектов. В их числе "Безопасные дороги", "Городская среда", "Детский спорт" и новый проект "Чистая страна", связанный с серьезной экологической реформой в стране по вопросам обращения с ТКО.
Также с 2019 года партии поручено контролировать реализацию национальных проектов (программ), которые будут работать в регионе.
"Не случайно работу партпроектов в 2019 году мы начали с рассмотрения существующих проблем и особенности осуществления партийного контроля за данными проектами. Сегодня из федерального центра в регион поступают серьезные денежные средства. Нам важно при совместной работе с органами исполнительной, законодательной власти, представителями муниципалитетов обеспечить исполнение поставленных задач и эффективное освоение данных средств", – добавил Голобородько.
Комментарии
партия ЖиВ
А вы друзья как не садитесь, все равно спрятать свою антинародную сущность не получится.
"будет переизбрано руководство регионального..."
Переизбрано это не значит заменено!
Народ стал о чем-то догадываться, нужно изменить координационный совет и продолжить тем же курсом
Поздно спохватились , вы с вашей партией уже символ воровства и продажности .
похоже Венесуэла не за горами