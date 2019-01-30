"Единая Россия" обновит руководящие органы и перейдет на новый порядок управления, решения будут приняты на конференции в среду, 30 января. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома "ЕР", депутат АКЗС Денис Голобородько.

По словам Голобородько, на конференции будут обозначены новые векторы развития реготделения, сформирован новый состав Координационного совета сторонников. И главное – будет переизбрано руководство регионального Политсовета, президиума Политсовета и секретарь реготделения.

"Мы переходим на новый порядок управления партией. Региональный политический совет, ранее руководящий орган, теперь станет коллегиальным политическим органом, к задачам которого относится определение направлений, стратегии развития регионального отделения. В него войдут представители практически всех муниципальных образований, в общей сложности 115 человек. Президиум Регионального политсовета будет принимать все основные решения в рамках исполнения полномочий юридического лица, в финансовых, кадровых вопросах. Состав Президиума будет расширен с 16 до 20 человек", – объяснил Денис Голобородько.

Эти изменения прописаны в обновленном Уставе партии и обусловлены необходимостью более оперативного принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности партии, уточнили в "Единой России". Также сейчас в партии обсуждают новые формы работы с избирателями, кадровую подготовку, проектную деятельность.

Денис Голобородько напомнил, что в регионе реализуется 14 партийных проектов. В их числе "Безопасные дороги", "Городская среда", "Детский спорт" и новый проект "Чистая страна", связанный с серьезной экологической реформой в стране по вопросам обращения с ТКО.

Также с 2019 года партии поручено контролировать реализацию национальных проектов (программ), которые будут работать в регионе.

"Не случайно работу партпроектов в 2019 году мы начали с рассмотрения существующих проблем и особенности осуществления партийного контроля за данными проектами. Сегодня из федерального центра в регион поступают серьезные денежные средства. Нам важно при совместной работе с органами исполнительной, законодательной власти, представителями муниципалитетов обеспечить исполнение поставленных задач и эффективное освоение данных средств", – добавил Голобородько.