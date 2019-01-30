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Проект охранных зон Барнаульского сереброплавильного завода, который ранее был не одобрен Министерством культуры, вновь проходит повторную проверку в Научно-методическом совете по культурному наследию. Об этом сообщил в ходе онлайн-форума руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников.

В октябре 2018 года научно-методический совет при Министерстве культуры РФ вернул на доработку проект охранных зон барнаульского сереброплавильного завода. На согласование Министерства культуры проект был отправлен еще осенью 2017 года. У экспертов министерства к представленному проекту возникло несколько вопросов.

Первое, что насторожило экспертов, это размещение ЛЭП. Сейчас опора ЛЭП находится в центре участка, где планировалось разместить большое здание. Напомним, многие предполагали, что это будет гипермаркет "Лента". Согласно охранным зонам, ЛЭП должен быть перенесен в район набережной Барнаулки.

"Определено также необходимым безотлагательное проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на зданиях комплекса", — сообщил Виктор Четошников.

Министерство культуры рекомендовало распространить зоны охраны объекта культурного наследия и зоны охраняемого природного ландшафта на примыкающие территории, включая Демидовскую площадь, противоположную сторону улицы Ползунова и склон Нагорного парка.

Когда проект будет одобрен — пока неизвестно. Без этой процедуры собственники не смогут приступить к проектированию и никаким работам на барнаульской "Спичке".

Барнаульский сереброплавильный завод марте 2017 года перешел в собственность компании "Матч", которая принадлежит сыну предпринимателя Нодара Шонии и племяннику основателя сети "Мария-Ра" Александру Ракшина. Они поспешили заверить горожан, что большая часть объектов будет отреставрирована, но не обойдется и без коммерческих построен. В частности, барнаульский архитектор Сергей Боженко высказал опасение, что на территории может появиться крупный торговый центр.