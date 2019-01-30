Правда ли, что население платит необоснованно мало за электроэнергию и от этого генерирующие компании терпят грандиозные убытки? Из-за чего в доме резко вырос ОДН? Есть ли у льготников ограничения на получение компенсаций? На эти и другие вопросы в ходе онлайн-конференции 24 января ответил генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Публикуем самые интересные вопросы барнаульцев и ответы руководителя БГЭС.

О тарифах

По словам Ивана Василиади, правительство постепенно сокращает разницу между тарифами для населения. Например, для категорий с электро- и газовыми плитами. Однако делается это отнюдь не из-за убытков генерирующих компаний. С доходами, судя по отчетам, у них все складывается благополучно. "Выравнивание тарифов происходит скорее для восстановления социальной справедливости. И это правильное направление, поскольку все граждане в нашей стране равны", – подчеркнул Василиади.

Об ОДН

Читательница Amic.ru Ирина пожаловалась на резкий рост ОДН в своем доме: "Последние два месяца очень выросла плата за ОДН (Воровского 161, 2 подъезд). Платили обычно 25-40 рублей максимум, а за ноябрь и декабрь пришло по 100 рублей".

По словам Ивана Василиади, в данном доме из строя вышли сразу два общедомовых электросчетчика. "Соответственно, в ноябре и декабре плата за ОДН жильцам рассчитывалась не по счетчикам, а по нормативам. Именно с этим связаны возросшие суммы в квитанциях. Насколько нам известно, все счетчики в настоящее время установлены и приняты к расчетам. Это значит, что уже в январских квитанциях сумма вашего ОДН, вероятнее всего, вновь снизится".

О льготах

"У нас льгота 50% на свет (семья с ребенком-инвалидом), но почему-то компенсация приходит меньше 50% от уплаченной суммы. Есть какие то ограничения?" – задала вопрос Юлия и оказалась права. Как пояснил гендиректор БГЭС, ограничения действительно существуют. И это норматив, рассчитанный для каждого льготника, проживающего в квартире или частном доме. Компенсация не может превышать его величину, даже если собственник потребил и оплатил электроэнергии больше. "Согласно статьи 31 Жилищного кодекса к членам одной семьи относятся супруги, их дети и родители. Однако количество льготников в любом случае назначают местные органы соцзащиты".

Подробнее с материалами онлайн-конференции вы можете познакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/

Следующая конференция с Барнаульской горэлектросетью состоится завтра, 31 января. Задать свой вопрос можно будет с 9 до 13 часов.