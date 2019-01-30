Барнаульская учительница после комы вернется из Лондона с долгами

Уроженка Барнаула после тяжелой травмы головы, комы и лечения в британской клинике вернется в Россию с крупными долгами, сообщает "Алтайская правда".

Напомним, педагог вылетела в Англию для прохождения шестинедельных курсов по повышению квалификации.

Случайно упав, 23-летняя девушка получила трещины двух шейных позвонков и кровоизлияние в мозг. Проведя два дня в коме, россиянка очнулась в одной из клиник.

За послеоперационный уход и пребывание в госпитале (сутки в госпитале стоят 1300 фунтов стерлингов) ей выставили огромный счет, который она не в состоянии самостоятельно оплатить. Речь идет о сумме, превышающей миллион рублей.

Сбор средств позволил частично погасить задолженность и учительнице позволили покинуть пределы Великобритании. Уже 31 января она прилетит в Москву.

Счет за медицинские услуги английский госпиталь должен выслать в течение нескольких недель. Тем временем девушка будет проходить реабилитацию в Барнауле.

Ей предстоит длительное лечение. В частности, это восстановление двигательных функций правой руки, зрения левого глаза и речи. Близкие педагога благодарят всех неравнодушных людей, оказавших посильную помощь.