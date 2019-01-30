Барнаульский водоканал вынужден ввести дополнительные отключения от водоснабжения части микрорайонов Индустриального района из-за аварии на улице Малахова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В зону нового временного ограничения водоснабжения попали жилые дома и административные здания в границах улиц Малахова-Заринская-Бабуркина-Павловский тракт, а также микрорайон "Дружный".

Также полностью будет ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах.

Расширить ограничение водоснабжения потребовалось для проведения ремонтных работ на месте самого повреждения на улице Малахова, отмечают в пресс-службе Водоканала.

В то же время рабочим удалось восстановить водоснабжение жителей Новосиликатный.

"В настоящий момент проведены работы по подключению дополнительной скважины на артводозаборе №6 в пос. Новосиликатный, что позволило начать восстанавливать водоснабжение жителей поселка. Сегодня утром водоснабжение этой части города было организовано через артезианский водозабор, а не централизованную систему водоснабжения в связи с повреждением водовода на ул. Малахова", — говорится в сообщении.

Также Водоканал подчеркивает, что устранить повреждение планируется до конца дня. Информация будет обновляться.

Напомним, ночью 30 января в Барнауле произошли сразу две крупные коммунальные аварии.

В Индустриальном районе на улице Малахова поврежден водовод Д-800 миллиметров.

Утром без воды оказался район ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

Кроме того, из-за выхода воды на поверхность ограничено движение транспорта по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.

В поселке Южный из-за повреждения теплосети Д-500 мм по адресу Лесной тракт, 75 с трех утра без воды и тепла осталось более 200 домов и несколько десятков учреждений.