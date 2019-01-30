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Председатель Молодёжного парламента при Думе Мария Воропаева направила главе Минпросвещения Ольге Васильевой обращение, в котором предложила внести в историко-культурный стандарт по истории РФ понятие "пионер-герой". Об этом сообщает RT.
По словам Воропаевой, историко-культурный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе.
При этом сейчас в нем в разделах, посвященных Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны, нет понятия "пионер-герой".
Воропаева отметила, что в итоге известные старшему поколению фамилии знают всего 5—7% молодёжи.
"Уверены, что для подрастающего поколения биографии детей-героев, их подвиги, совершённые во благо Отечества, должны помочь более глубоко, в том числе на эмоциональном уровне, изучать историю Великой Отечественной войны", — отметила она в заявлении, добавив, что знания о "пионерах-героях" нужны "для формирования идентичности и патриотизма, популяризации невыдуманных героев среди молодёжи".
Издание напоминает, что Минпросвещения намерено сделать ЕГЭ по истории обязательным после 2022 года.
Комментарии
сначала всё развеять в прах, а потом возрождать, что же вы за люди-то такие? я настолько старая, что помню линейки по пионерам-героям, их вспоминали 7 февраля, кажется...значит, не всё фигово было в советском союзе, была организация, была идея...а сейчас- ни идеи, ни родины