Александр Романенко продолжит руководить алтайским отделением партии "Единая Россия". Он был переизбран на этот пост на конференции реготделения в среду, 30 января, передает с места событий корреспондент Amic.ru.

Романенко переизбрали делегаты конференции. Кроме него на эту должность была предложена кандидатура депутата АКЗС Андрей Осипов. Но он сразу дал понять, что голосовать надо за Романенко, которого он сам поддержал, "поставив галочку за Александра Алексеевича". В итоге за Романенко был 191 голос, за Осипова — 20.

Впервые у руля партии Александр Романенко встал в декабре 2016 года, сменив на этом посту Бориса Трофимова. Оба сейчас является депутатами Алтайского Заксобрания. Романенко — председатель АКЗС, а Трофимов — глава комитета по местному самоуправлению.

Добавим, что переизбран он на пять лет. Также на конференции в состав регионального Политсовета и президиума Политсовета будут включены новые персоны, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.