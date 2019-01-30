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Тепло в пострадавшем от аварии поселке Южном вернут в ближайшие часы

, ИА "Амител"
В данный момент завершены сварочные работы на месте повреждения
Начато заполнение системы отопления теплоносителем / Фото: администрация Барнаула

Начато заполнение системы отопления теплоносителем / Фото: администрация Барнаула

Теплоснабжение в барнаульском поселке Южном возобновят в ближайшие часы – в данный момент МУП "Энергетик" завершил сварочные работы на месте коммунальной аварии.

Сейчас начато заполнение системы отопления теплоносителем. Как заявил первый заместитель главы администрации Центрального района Барнаула Анатолий Панченко, в ближайшие часы будет возобновлена подача тепла в дома в штатном режиме.

Также в администрации города подчеркивают, что согласно данным мониторинга температурного режима, проводившегося управлявшими компаниями и ТСЖ, в зданиях температура не опускалась ниже 18 градусов.

Напомним, что крупная коммунальная авария в поселке Южном произошла ранним утром 30 января.

Кроме того, в другом районе краевой столицы – Индустриальном – также произошло повреждение на сетях. Кроме того, из-за порыва оказался затопленным участок улицы Малахова.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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