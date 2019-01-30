Спасатели предупреждают жителей и гостей Алтайского края о сильных холодах, которые ожидаются в регионе в конце этой и на следующей неделе.

"По данным синоптиков завтра и послезавтра, а также в период с 5 по 8 февраля в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до -33...-38 градусов, местами до -39...-44 градусов. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминают о рисках, связанных с низкими температурами", – говорится в обращении экстренного ведомства.

В связи с ожидающимися холодами в регионе объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.