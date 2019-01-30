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Новый смартфон iPhone XI от компании Apple появится на рынке в сентябре текущего года, однако уже сейчас появилась информация о том, как, вероятно, будет выглядеть устройство. Об этом пишет портал "Народные новости", ссылаясь на CompareRaja.

Сообщается, что новый гаджет Apple станет "циклопом". Эта ассоциация возникла из-за того, что iPhone будет оснащен тройной основной камерой, расположенной в центре гаджета.

Также новое устройство сможет похвастаться 5,8-дюймовым OLED-дисплеем и аккумулятором на четыре тысячи мАч. Предполагается, что iPhone XI будет поддерживать 5G сети.

Ранее появилась информация, что в новом iPhone хотят обновить Wi-Fi, улучшить Face ID и поставить тройную камеру.