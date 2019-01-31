По итогам международного фестиваля "КиВин-2019" в Сочи лига "КВН-Алтай" вошла в десятку лучших официальных лиг МС КВН и заняла второе место среди лиг Сибирского федерального округа.

С 12 по 25 января в Сочи проходил 30-й юбилейный международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2019", на котором Алтайский край и Республику Алтай представляла единственная официальная региональная лига Алтая. На фестивале было оглашено много изменений, в том числе полная ликвидация межрегиональных лиг. Теперь существуют официальные лиги (в регионах РФ и СНГ), 8 центральных лиг (в которых могут играть только команды, хорошо выступившие в Сочи) и телевизионные лиги. Так что теперь командам, победившим в официальных лигах дома, будет легче попасть в телевизионные, ведь им нужно будет пройти на один этап меньше.

Несмотря на все изменения, алтайская лига сохранила официальный статус, вошла в ТОП-10 лучших официальных лиг (всего их существует более 60-ти в России и СНГ), а также стала второй в СФО, уступив только Кузбассу с минимальным отрывом. Команды КВН "Твердятич Пихто" из Горно-Алтайска и "Слуги народа" из Новосибирска, представлявшие регион в Сочи, выйти во второй тур не смогли, но зарекомендовали себя и будут участвовать в одной из центральных лиг.

Сейчас лига готовится к новому сезону и приглашает команды Барнаула и края показать себя, чтобы найти нового сильного чемпиона. Заявку на участие может подать любая команда, которая хочет показать себя, независимо от того, является ли она уже опытной или новой. Подать заявку можно здесь (https://vk.com/kvnaltay?w=app5708398_-21624416 ). Подробности о событиях лиги смотрите в группе " https://vk.com/kvnaltay.