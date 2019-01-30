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Все детсады и школы Екатеринбурга закрыли на карантин из-за роста заболеваемости горожан острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) и гриппом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление главы города Александра Высокинского, размещенное на сайте горадминистрации.

Ранее появилась информация, что в городе ввели ограничение на проведение массовых мероприятии в помещениях. Также непривитым школьникам запретили посещать учреждения, но позже этот пункт сняли.

"Постановляю приостановить с 30 января 2019 года учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования, расположенных на территории Екатеринбурга. <…> Ситуация, связанная с ростом заболеваемости населения Екатеринбурга ОРВИ и гриппом, расценивается как крайне неблагополучная", – цитирует агентство текст сообщения.

В постановлении говорится, что с 21 января по 27 января в городе были зарегистрированы 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом.