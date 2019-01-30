Чиновников научат правильно реагировать на негатив в соцсетях

Руководство регионов будут учить пользоваться Instagram, вести анонимные Telegram-каналы и правильно реагировать на негатив людей в социальных сетях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации издания, для региональных властей проведут специальные семинары, где их будут обучать взаимодействию с населением через интернет.

Этим займется Институт развития интернета. Предполагается, что занятия стартуют уже с февраля текущего года. Первыми их посетят представители субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа.

Издание уточняет, что возглавит обучение Владимир Табак, который занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года.

Аналогичное мероприятие уже проходило в Санкт-Петербурге под кураторством администрации президента.

"Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой "Инцидент-менеджмент", а также в целом работе с соцсетями – "ВКонтакте", Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора", – делится источник.

В частности, там рассказывали, как благодаря интернет-сообществу менялись рейтинги губернаторов, которых консультировали столичные специалисты.