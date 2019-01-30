Чиновников научат правильно реагировать на негатив в соцсетях

Руководство регионов будут учить пользоваться Instagram, вести анонимные Telegram-каналы и правильно реагировать на негатив людей в социальных сетях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
По информации издания, для региональных властей проведут специальные семинары, где их будут обучать взаимодействию с населением через интернет.
Этим займется Институт развития интернета. Предполагается, что занятия стартуют уже с февраля текущего года. Первыми их посетят представители субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа.
Издание уточняет, что возглавит обучение Владимир Табак, который занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года.
Аналогичное мероприятие уже проходило в Санкт-Петербурге под кураторством администрации президента.
"Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой "Инцидент-менеджмент", а также в целом работе с соцсетями – "ВКонтакте", Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора", – делится источник.
В частности, там рассказывали, как благодаря интернет-сообществу менялись рейтинги губернаторов, которых консультировали столичные специалисты.
Комментарии
Правильная реакция на негатив в соцсетях - положительная, то есть положить на этот негатив. Хомяки лают - ветер носит.
Стало известно об индексации заработной платы депутатам Государственной думы России. Зарплаты народных избранников с 1 января этого года проиндексированы на 10%. Ранее инвалидам утвердили индексацию в 4,3%, а МРОТ был увеличен на 1%, или 117 рублей.
А может их надо научить не творить своими делами негатив для начала. Напомнить им на чьи деньги они существуют и для кого работают на своём месте.
Федеральному правительству в прошлом году удалось резко сократить расходы по социальным статьям и прежде всего - на выплаты пенсий. Это следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета, опубликованной Минфином:
Минфин сэкономил на стариках ₽434 млрд