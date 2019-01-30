Министерство природы РФ подготовило доклад, в который включило самые шумные города РФ, сообщает RT.

В рейтинг включены пять субъектов, где население сильнее всего страдает от транспортного шума. Города Алтайского края в этот список не попали.

Первые две строчки вполне ожидаемо заняли две столицы – Москва и Санкт-Петербург.

Следующие три позиции заняли административные центры Свердловской области, Красноярского края и Ростовской области.

Авторы исследования подчеркивают, что транспортный шум оказывает негативное влияние на здоровье. Особенно от него страдают психика и система кровообращения человека.