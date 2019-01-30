В связи с коммунальной аварией движение транспорта по улице Малахова перекрыто. Не ходят и трамваи. В администрации Барнаула рассказали, как сейчас организовано движение общественного транспорта.

Трамвайный маршрут №3 движется по схеме: Пивзавод – ул.Попова – ул.Антона Петрова, ул.Северо-Западная, далее – по маршруту.

Трамвайный маршрут №10 движется по схеме: Депо №3 – ул.Малахова – ул.Власихинская – ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Малахова, далее – по маршруту.

Схема движения троллейбусного маршрута №7 сокращена до остановки "Барнаульский зоопарк".

Автобусные маршруты №18, 59 объезжают место аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на ул.Малахова.

После выполнения ремонтных работ движение маршрутов по ул.Малахова будет восстановлено. Ремонтные работы планируют завершить к вечеру 30 января.

Напомним, в Индустриальном районе на улице Малахова поврежден водовод Д-800 миллиметров.

Утром без воды оказался район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

Кроме того, из-за выхода воды на поверхность ограничено движение транспорта по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.