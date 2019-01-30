В барнаульском поселке Южный устранили коммунальную аварию на теплосети. Как сообщили в пресс-центре администрации города, в настоящее время тепло и горячая вода поступают в дома.

Руководитель оперативного штаба, первого заместителя главы администрации Центрального района Анатолий Панченко сообщил, что в данный момент специалисты управляющих компаний и ТСЖ контролируют запуск тепла и горячей воды в домах с верхней разводкой систем отопления. Специалисты администрации села Лебяжье и Южной поселковой администрации обходят дома частного сектора и контролируют запуска тепла.

Кроме того, запуск тепла контролируется на всех социальных и культурных объектах поселка Южный.

Напомним, авария на теплосети Д-500 мм по адресу Лесной тракт, 75 в поселке Южный произошла в три часа утра. Без воды и тепла оставалось более 200 домов и несколько десятков учреждений. Между тем администрации города подчеркивают, что согласно данным мониторинга температурного режима, проводившегося управлявшими компаниями и ТСЖ, в зданиях температура не опускалась ниже 18 градусов.

Также отметим, что работы по ликвидации аварии на водоводе на улице Малахова до сих пор ведутся. Устранить их обещают только к вечеру.