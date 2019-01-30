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Apple снизит цены на ряд моделей iPhone в странах, где нацвалюты сильно обесценились по отношению к доллару. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на интервью главы компании Тима Кука агентству Reuters.

Он рассказал, что компания пришла к данному решению после оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков.

"Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад, в надежде, что это поможет продажам в этих регионах", – заявил он.

При этом глава Apple не уточнил, какие страны имеются в виду.

Однако, подводя итоги за первый квартал 2018-2019 финансового года, он отметил, что девальвация турецкой лиры на 33% привела к тому, что продажи сократились на 700 миллионов долларов. В ноябре аналогичная ситуация произошла в Бразилии, Индии и России.

В данный момент в официальном интернет-магазине стоимость самой дешевой модели iPhone XR составляет 66,092 тысячи рублей, а iPhone XS – 89,481 тысячи. В США их продают за 749 и 999 долларов США соответственно.