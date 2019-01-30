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Сотрудники СК в Химках проверяют информацию СМИ о травле и избиении первоклассника на занятии по физкультуре. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Подмосковного ГСУСК.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", – цитирует агентство текст сообщения.

Ранее детский омбудсмен Мособласти Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ Химок.

Она рассказала, что один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка, который слетел с ноги, чем рассердил учительницу физкультуры. В итоге педагог оскорбила школьника, а затем спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили. По словам Мишоновой, ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

Местное издание "Подмосковье сегодня" уточняет, что учительница спровоцировала потасовку следующими словами: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!"