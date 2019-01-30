Фото: typical-moscow.ru

Пассажирский самолет сообщением Москва –Барнаул экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" в связи со срабатыванием сигнализации о разгерметизации, передает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился накануне вечером, когда после вылета из "Шереметьево" командир лайнера, направлявшегося в Барнаул, сообщил, что на борту сработала сигнализация незакрытия двери.

"Затем датчики показали изменение давление, характерное для разгерметизации", – добавил источник. В этой связи командир воздушного судна запросил экстренную посадку.

Посадка самолета прошла благополучно.