Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в президиум политсовета регионального отделения партии "Единая Россия". Решение об этом было принято на конференции партии в среду, 30 января, передает корреспондент портала Amic.ru.

Томенко стал членом партии в декабре 2018 года. На выборы губернатора в сентябре 2018 года он шёл беспартийным. Получив партбилет, он сразу же вошел в состав Генерального совета партии — руководящего органа партии на уровне страны.

Также в Президиум политсовета на уровне региона вошли депутат Госдумы Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Вадим Смагин и Алексей Кривенко, глава Кулундинского района Сергей Балухин.

В Президиуме остались и продолжат работать глава реготделения партии, спикер краевого парламента Александр Романенко, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Виктор Зонев, Иван Лоор, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Сергей Приб, Сергей Серов, Борис Трофимов, глава Барнаула Сергей Дугин, вице-премьер Александр Лукьянов, глава Алейского района Светлана Агаркова, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и глава регионального исполкома партии Денис Голобородько. Не вошёл только глава Первомайского района Александр Иванов.

Также был обновлен состав политсовета (в него входит 115 человек) и переизбран глава регионального отделения — им снова стал Александр Романенко.

Напомним, теперь главным руководящим органов в партии будет именно Президиум, а не политсовет, как раньше.

"Президиум Регионального политсовета будет принимать все основные решения в рамках исполнения полномочий юридического лица, в финансовых, кадровых вопросах", — прокомментировал Денис Голобородько.