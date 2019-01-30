В России стартовала продажа "единых" билетов в Крым на 2019 год

"Единая транспортная дирекция" сообщила об открытии 30 января продажи "единых" билетов в города Крыма, информирует пресс-служба организации.

Они предусматривают смешанное сообщение с использованием авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Оплатить проезд можно в любой ж/д кассе либо в аэропорту (с перелетами), а также на сайтах РЖД или Туту.ру.

В общей сложности по "единому" билету можно посетить семь городов Крымского полуострова. Речь идет о Евпатории, Керчи, Севастополе, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.

Стоимость автобусной части маршрута по "единому" билету не изменилась с 2015 года. Так, поездка из Анапы в Керчь обойдется в 380 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 руб., в Симферополь – 590 руб., в Севастополь – 690 руб., в Евпаторию – 690 руб., а в Ялту – 700 руб.

Из Краснодара до Керчи можно будет добраться за 560 рублей, до Феодосии – за 590 рублей, до Судака – за 660 руб., до Симферополя – за 710 руб., до Севастополя — –за 810 руб., до Евпатории – за 810 руб., а до Ялты – за 820 руб.