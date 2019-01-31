Депутаты парламента Алтайского края смягчили закон о розничной продаже алкоголя в барах и кафе. Изменение не слишком значительное и внесено по требованию прокуратуры, но народные избранники намерены в дальнейшем добиваться ужесточения правил работы "пивнушек". Подробности с заседания АКЗС передает корреспондент портала Amic.ru.

Так, из закона был исключен пункт о том, что общепит, где проводится розничная продажа алкогольной продукции, должен соответствовать ГОСТ 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования". Убрать это условие, внесенное в закон всего пару лет назад, потребовала прокуратура, как ограничивающее работу общепита.

По словам председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев, требование по ГОСТу было направлено на то, чтобы в ночное время возможность продавать алкоголь была только у организаций, реально оказывающих услуги общепита. Соответствие ГОСТу, как считают в АКЗС, позволяют отличить добросовестное кафе от псевдобара.

Но в законе осталось требование, чтобы розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществлялась только в объектах организации общественного питания (рестораны, бары, кафе, буфеты), имеющих зал обслуживания посетителей. Покупать алкоголь можно только при условии вскрытия покупателем тары, а пить – только в самом заведении. В законе сохранился и запрет на ночную продажу – продавать и покупать по-прежнему будет нельзя с 21 до 9 часов. Везде, кроме общепита.

Депутаты требование прокуратуры исполнили, но заверили, что и дальше продолжат борьбу с "пивнушками". Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов предложил коллегам разработать поправки в закон уже на федеральном уровне. Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин призвал наладить общественный контроль за работой таких учреждений и проверить, насколько правомерно они получают лицензию.

"Проблема ночной торговли алкоголем – серая зона с точки зрения законодательства, сложно поддающаяся регулированию, и регионы используют различные способы решения этой задачи. Сейчас в Госдуму внесена законодательная инициатива Заксобрания Краснодарского края, направленная на принципиальное ограничение розничной продажи алкоголя в ночное время. Оно касается всех предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах и пристроях к ним. Краевой парламент поддержал этот законопроект, и мы надеемся, что инициатива будет одобрена на федеральном уровне",– добавляет Лунев.