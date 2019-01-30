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Представителя республики Карачаево-Черкесия в Совете Федерации Рауфа Арашукова задержали. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, а также агентства РИА Новости и ТАСС.

Задержание было проведено во время выступления генпрокурора Юрия Чайки, в зале при этом находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник уточнил, что Совфед дал согласие на арест сенатора в связи с убийством, совершенным в 2010 году.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", — заявили в СКР после задержания сенатора.

Ранее РБК писал, что обвиняемые с двух заказных убийствах, совершенных в 2010 году в Карачаево-Черкесии, назвали Арашукова заказчиком этих преступлений. Речь идет об убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова, и об убийстве кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.

Показания о роли Арашукова в деле об убийстве Жукова дал обвиняемый Расул Аджиев, совершивший в августе этого года явку с повинной. Причастным к убийству Шебзухова сенатора Арашукова назвали ранее осужденный за это убийство Магомет Джубуев и арестованный в конце прошлого года предполагаемый организатор нападения Рустам Копсергенов. ​

Еще осенью после передачи дела об убийствах Жукова и Шебзухова в центральный аппарат СКР, представители следственной группы выезжали в командировку в Черкесск, где быстро обнаружили свидетельства причастности Арашукова и его окружения и к другим убийствам, рассказал источник РБК, знакомый с ходом следствия. По его словам, речь шла о нескольких убийствах.

Дело против Арашукова находилось на контроле в центральном аппарате ФСБ, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Согласно полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности информации, сенатор мог быть причастен к ряду других преступлений, отметил источник. Сотрудниками спецслужб контролировались телефонные переговоры и перемещение подозреваемого, добавил собеседник. Один из участников заседания в Совете федерации сообщил, что Арашукова попросили выйти из зала люди в штатском.