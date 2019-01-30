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Представителя республики Карачаево-Черкесия в Совфеде Рауфа Арашукова задержали. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, а также на агентство РИА "Новости" и ТАСС.

Задержание было проведено в ходе выступления генпрокурора Юрия Чайки, при этом в зале присутствовал глава СК Александр Бастрыкин. Источник отметил, что Совет Федерации дал согласие на арест сенатора в связи с убийством, совершенным в 2010 году.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", – цитирует издание сообщение СКР.

РБК напоминает, что ранее обвиняемые в двух заказных убийствах, совершенных в 2010 году в Карачаево-Черкесии, назвали Арашукова заказчиком данных преступлений. Речь идет об убийствах главы черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.

Показания о роли Арашукова в деле дал обвиняемый Расул Аджиев, который совершил явку с повинной. Причастным к убийству Шебзухова сенатора Арашукова назвали ранее осужденный за данное убийство Магомет Джубуев и арестованный в конце 2018 года предполагаемый организатор нападения Рустам Копсергенов. ​

По словам источника издания, знакомого с ходом следствия, еще осенью после передачи дела об убийствах Жукова и Шебзухова в центральный аппарат СКР, следователи выезжали в командировку в Черкесск, где быстро нашли свидетельства причастности Арашукова и его окружения и к другим убийствам. Уточняется, что речь шла о нескольких убийствах.

Дело против Арашукова находилось на контроле в центральном аппарате ФСБ. Согласно полученной в ходе оперативно-разыскной деятельности информации, сенатор мог быть причастен к ряду других преступлений, добавил собеседник издания. Спецслужбы контролировали телефонные переговоры и перемещение подозреваемого. Один из участников заседания в Совфеде рассказал, что Арашукова попросили выйти из зала люди в штатском.