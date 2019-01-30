Подача воды в Индустриальном районе возобновляется / Фото: администрация Барнаула
Повреждение на водоводе, произошедшее утром 30 января на улице Малахова в Барнауле, устранено.
В данный момент возобновляется подача воды потребителям в Индустриальном и Железнодорожном районах. Планируется, что все потребители получат ресурс к 19:00.
"В настоящий момент начинается восстановление водоснабжения. Обращаем внимание, что на подачу ресурса в многоэтажные жилые дома и здания требуется время – порядка 2,5-3 часов. В ремонтно-восстановительных работах были задействованы три бригады водоканала, восемь единиц спецтехники", – уточнили в пресс-службе водоканала.
Напомним, что в связи с повреждением на сетях была перекрыта проезжая часть на участке улицы Малахова.
Также отметим, что сегодня произошла коммунальная авария в поселке Южном, где тепла лишились более 200 домов. В данный момент повреждение устранено.
Комментарии
УРА!!! Будем ждать! Спасибо всем участвующим в устранении аварии !!! Спасибо Amic за оперативную информацию!!!
почти не успели испугаться
30.01.2019 16:20
Тоже без воды, потерпи чуток, сейчас морозы прийдут...............)))))
а движение когда откроют?