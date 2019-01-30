Подача воды в Индустриальном районе возобновляется / Фото: администрация Барнаула

Повреждение на водоводе, произошедшее утром 30 января на улице Малахова в Барнауле, устранено.

В данный момент возобновляется подача воды потребителям в Индустриальном и Железнодорожном районах. Планируется, что все потребители получат ресурс к 19:00.

"В настоящий момент начинается восстановление водоснабжения. Обращаем внимание, что на подачу ресурса в многоэтажные жилые дома и здания требуется время – порядка 2,5-3 часов. В ремонтно-восстановительных работах были задействованы три бригады водоканала, восемь единиц спецтехники", – уточнили в пресс-службе водоканала.

Напомним, что в связи с повреждением на сетях была перекрыта проезжая часть на участке улицы Малахова.

Также отметим, что сегодня произошла коммунальная авария в поселке Южном, где тепла лишились более 200 домов. В данный момент повреждение устранено.