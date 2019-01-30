Врио мэра Белгорода извинился за "непростительную ошибку"

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун 29 января во время общественного обсуждения проекта новых правил благоустройства резко ответил пенсионеру, который попросил говорить громче.

Видеозапись, где временно исполняющий обязанности градоначальника рекомендует пожилому человеку брать с собой слуховой аппарат, вскоре появилась в интернете.

На следующий день чиновник раскаялся в своем эмоциональном ответе и публично принес извинения пенсионеру и гражданам. Видеообращение опубликовано на страничке Галдуна в социальной сети "ВКонтакте".

"Вчера я допустил непростительную ошибку, не сдержал эмоций и нетактично ответил на реплику из зала, – признался врио главы города. – Я не обратил внимание, что реплика, на которую я ответил, прозвучала от пенсионера. Сегодня я искренне сожалею о том, что не смог справиться с волнением и быть выдержанным в общении с людьми".

По его словам, это был тяжелый день, в который нужно было принять сложное решение. И мешающие работе выкрики в конце концов вывели чиновника из равновесия.

Примечательно, что Юрий Галдун исполняет обязанности мэра всего лишь неделю. Вызвавшая резонанс в обществе встреча с населением стала одной из первых в этой должности.