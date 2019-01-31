Фото: трамвай/img-fotki.yandex.ru

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Барнаула официально начали действовать с января 2019 года. Уже месяц, как горожане платят по 23 и 25 рублей наличными за проезд в городских трамваях, автобусах и маршрутках. Еще в конце прошлого года участники рынка утверждали, что индексация тарифа поможет избежать транспортного коллапса в краевой столице и наладить работу городского транспорта. Судить о перспективах данных изменений пока рано, а основные тенденции будут понятны не раньше марта.

Почему решили повысить тариф

Конец прошлого года оказался крайне сложным для барнаульских перевозчиков. Так, около 20% всего автопарка простаивало, а также из-за низкой заработной платы уволилась часть кондукторов. Кроме того, возникла острая, как боль при аппендиците, необходимость покупать новые автобусы. Изношенность электротранспорта достигла исторического показателя в 97%. Из-за того, что многие водители по причине низкой зарплаты начали увольняться, в городе стало меньше маршрутов. Многие просто не выходили на линию. В результате барнаульцы были вынуждены зимой ожидать автобусы или маршрутки по 40 минут.

Проблема была и с льготниками. После письма перевозчиков Виктору Томенко губернатор поднял компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира. Хотя фактически каждый льготник обходится перевозчикам в тысячу сто рублей. Такое решение снизило нагрузку на представителей рынка, но не решило полностью проблему. Многие фирмы были вынуждены с этих средств рассчитаться с поставщиками ГСМ, которые стали выдавать топливо в кредит.

К чему привело повышение тарифов

Январь традиционно является самым убыточным для перевозчиков. Несмотря на повышение тарифа сразу на 4-5 рублей, из-за новогодних праздников автобусы, например, больше перевозили воздух, чем пассажиров. Поэтому судить о том, начали ли перевозчики получать прибыль с новых тарифов, будет известно только после февраля. Как пояснил Amic.ru исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко, экономическая ситуация для них все еще сложная.

"Нам все еще трудно. Дело в том, что январь очень сложный месяц, и только февраль покажет, сможет ли повышение тарифов хоть как-то изменить ситуацию на рынке Барнаула. Сейчас же могу отметить, что расчетов за наличные стало гораздо меньше, люди стали переходить на транспортные карты", – отметил Николай Долженко.

По словам других перевозчиков, пожелавших не называть свои имена, отрасль продолжает находиться в глубоком кризисе по причине перехода на безналичный расчет. Дело в том, что при оплате электронной картой, например, в троллейбусе, проезд обойдется для пассажира всего в 21 рубль. При этом еще один рубль от этой суммы забирает себе МУП "Центротранс" в качестве транзакции. Фактически перевозчики начали получать только на рубль больше, а этих денег, по их убеждениям, не хватит, для того чтобы сделать рывок вперед.

Что ждет транспортный рынок

Заметны изменения, связанные с новыми тарифами. С ними пока не все гладко. Барнаульцы жалуются на недостаточное количество мест для пополнения лицевого баланса карт. Зачисление при этом происходит порой только на следующий день. Еще одной странной особенностью является блокировка вашей карты на 15 минут после платежа. Это создает неудобства для пенсионеров, которые иногда пересаживаются с одного маршрута на другой через несколько остановок.

По словам директора МУП "Центротранса" Юлии Дороховой, при переходе на новые тарифные планы среди горожан ажиотажа не наблюдалось. Так, новая тарифная линейка позволила привлечь около 4 тысяч новых владельцев карт. С января пенсионные проездные билеты стали двух видов: безлимитные и лимитированные. На первом тарифе остались 65% пользователей и только 35% перешли на лимитированный. Единому проездному билету на 60 дней отдали предпочтение около тысячи пассажиров. Как и ожидалось, самым популярным остается тариф "Электронный проездной", который по праву является самым удобным для жителей города.

В мэрии Барнаула же уверены, что необходимо всем переходить на прозрачную систему оплаты и обзаводиться транспортными картами. Для этого придумали специальные новые тарифы, но из-за новогодних праздников и они не вызвали спроса у горожан. С февраля за проезд, например, можно будет оплачивать любой банковской картой. Как полагают в городской администрации, такая система позволит сделать работу перевозчиков действительно более прозрачной.