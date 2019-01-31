Детей к сознательному поведению на дорогах следует приучать с ранних лет. Большинство из них в возрасте до 8 лет не очень хорошо могут оценивать ситуацию на дороге и нуждаются в сопровождении.

Пешая или велосипедная прогулка всегда является хорошей возможностью знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге:

– Родителям следует проговаривать вслух свои действия на дороге и объяснять ребенку, что и почему они делают. Например, почему нельзя переходить дорогу между припаркованными машинами.

– Следует стимулировать желание ребенка высказывать свое мнение по поводу безопасности на дороге, это поможет развить его независимость и ответственность.

– Следует подавать пример ребенку, пересекая дорогу только по пешеходному переходу и лишь на зеленый свет.

– При катании на велосипеде ребенку нельзя съезжать с тротуара, также ему нужно носить защитный шлем и одежду со светоотражающими вставками.

Безопасность – прежде всего!

И в связи с этим учебно-методический центр по обучению детей основам безопасности дорожного движения КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи" в рамках проекта "Школа безопасности" 3 февраля 2019 года с 12.00 до 16.00 проводит городскую акцию #Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул на фуд-корте ТРЦ "ПИОНЕР".

Участниками акции станут жители и гости краевой столицы: дети и их родители, подростки и люди старшего возраста.

Основная цель акции – формирование транспортной культуры у жителей Барнаула, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В программе:

торжественное открытие;

тестирование на знание ПДД;

обучение навыкам езды на педальном веломобиле;

фигурное вождение велосипеда;

решение практических ситуаций по ПДД на настольной магнитно-маркерной доске;

творческая мастерская по изготовлению световозвращающих сувениров.

Изучение основ правил дорожного движения интересно и весело пройдет в рамках подготовленной специально для вас культурно-развлекательной тематической программы.

Торгово-развлекательный центр "Пионер"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Телефон: 8 (3852) 29-04-15

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