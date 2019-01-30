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Подозрительные операции по картам блокируются Сбербанком автоматически, сотрудники банка не беспокоят клиентов звонками по подобным вопросам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонят с номеров самой кредитной организации и знают многое о клиенте, в том числе информацию по счету. О таких случаях клиенты Сбербанка также сообщали в соцсетях.

В банке заверили, что такие случаи мошенничества внимательно изучаются, постоянно ведется совершенствование системы антифрода.

"В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка", – рассказали в пресс-службе.

Также в кредитной организации добавили, что вопросы подделки номеров телефонов нужно адресовать операторам связи, добавив, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют.

В банке порекомендовали клиентам быть более бдительными и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, sms-коды и одноразовые пароли.

Кроме этого, рекомендуется сразу прекращать разговор и звонить в банк самостоятельно, в случае если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово.