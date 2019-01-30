Трамвайное движение восстановлено на улице Малахова в Барнауле, где рано утром 30 января произошла авария на водоводе. Как сообщили в пресс-центре администрации города, сейчас на устранении последствий аварии работает дорожная техника в количестве 14 единиц.

Рабочие убирают с проезжей части наледь, образовавшуюся в результате выхода воды. По предварительным данным МБУ "Автодорстрой", работы планируется завершить к 18:00. После этого на участке будет открыто движение для всех видов транспорта.