Фото: krasnodar-sochi.ru

Мосгордума приняла во втором и окончательном чтении законопроект об административной ответственности за привлечение несовершеннолетних к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов. Соответствующее решение было одобрено на заседании столичного парламента в среду. Об этом пишет РИА "Новости".

Согласно закону, размеры штрафов для граждан составят от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также предлагается установить ответственность за те же действия, совершенные родителями или законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних – для них штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей.

"За – 31 человек, против нет, воздержавшихся нет", – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних к использованию устройств, имитирующих курение табака – электронных сигарет, устройств для нагревания табака, вейпов и кальянов –- был внесен в столичный парламент комиссией Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья в ноябре прошлого года.

В конце ноября законопроект был принят в первом чтении, решением столичного парламента поправки в законопроект вносились до 5 декабря 2018 года. Ко второму чтению к проекту были представлены три поправки, двумя из которых расширяется формулировка понятия "устройства, имитирующие курение табака". Последней из поправок уточняется определение понятия "вовлечение" – им предлагается считать покупку или передачу несовершеннолетним таких устройств, а также предложения и требования их использовать.