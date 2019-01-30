Натуральную молочную продукцию изолируют от заменителей

Председатель Совета и директор Молочного союза России Людмила Маницкая прокомментировала в эфире радио Sputnik новые правила размещения молочной продукции на прилавках.

С 1 июля 2019 года молоко и натуральные молочные продукты запретят продавать рядом с продуктами на основе заменителей молочного жира.

Кроме того, товары из настоящего молока поможет найти специальный указатель. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Людмила Маницкая выразила уверенность, что это верное решение. По ее словам, это поможет покупателям быстрее найти интересующий их товар.

"Покупатель не должен ходить с лупой по магазину и высматривать молочную продукцию и ее состав, – утверждает специалист. – Когда на полочках отдельно будет молочная и молокосодержащая продукция с заменой молочного жира на растительный, будет понятно, что покупать".

Председатель Совета и директор Молочного союза считает, что новые правила никак не отразятся на ценах. Ведь меняется только расположение на прилавках, а НДС остается прежним. На молочную продукцию он составляет 10%, а на растительные жиры – 18%.