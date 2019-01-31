Каждый неравнодушный родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым, сильным и красивым. А если в семье мальчик, то вопрос силы — это не только показатель его хорошего самочувствия, но и залог здоровой самооценки и уважения сверстников.

В чем же может выражаться физическая сила и по каким критериям мы можем определить, что тот или иной мальчик сильный? В спорте одним из таких показателей является умение подтягиваться на перекладине. Почему такое умение способно здорово облегчить жизнь вашему подрастающему мужчине?

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОДТЯГИВАТЬСЯ

Причина №1. Подтягивание на перекладине укрепляет и физиологически правильно развивает мышцы спины и рук.

Оказывается, в таком нехитром действии задействуются мышцы не только рук, но и, в большей степени, мышцы спины: трапециевидные, широчайшие, большие круглые мышцы (под лопатками), дельтовидные (на плечах), бицепс — трицепс плеча, плечелучевая мышца. Все эти мышцы являются естественным корсетом и создают правильную осанку ребенку. Долой сколиоз и "компьютерную" шею!

Причина №2. Подтягивание на перекладине при регулярных тренировках подарит вашему сыну красивую атлетическую фигуру.

Конечно, ваше чадо оценит этот подарок не сразу, а когда подрастет и заметит, как ладно на нем сидит одежда и как выгодно он отличается от других ребят. Увы, но это так: мало кто из обычных подростков может похвастаться по-настоящему спортивной фигурой.

Причина №3. Уважение учителя физкультуры.

Каждому из нас достаточно вспомнить свое детство, школу и те обидные эпитеты, которыми награждали неспортивных мальчиков учителя физкультуры: "висишь, как сосиска", "мешок с костями"… Если вы думаете, что что-то изменилось за последние -дцать лет, то очень ошибаетесь. Мужской мир суров и не прощает слабости, но для тех счастливчиков, кто без проблем сдает спортивные нормы, а особенно подтягивание, открываются двери негласного мужского клуба.

Причина №4. Уважение одноклассников.

Причина №4 в какой-то мере вытекает из причины №3: посмеяться над сверстником, который червяком извивается на перекладине, почти святое дело. А вот если не особо популярный парнишка легко подтягивается на перекладине, то это однозначно поднимает его негласный рейтинг в глазах одноклассников и даже одноклассниц.

Причина №5. Умение подтягиваться на перекладине повышает самооценку ребенка.

Все вышеперечисленные пункты приводят к тому, что ребенок с удовольствием ходит в школу, любит уроки физкультуры и не чурается спортивных соревнований. Ему проще найти общий язык с одноклассниками и учителями. Его ставят в пример, с ним хотят дружить. И всё это только потому, что неравнодушный взрослый привил любовь к спорту и научил ребенка подтягиваться на перекладине!

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