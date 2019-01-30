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Подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки и избили ее друга в Ленинградской области, следователи начали проверку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного управления СКР.

По данным ведомства, во вторник в больницу города Волхов были доставлены 12-летние мальчик с ушибом грудной клетки и девочка с ожогами лица. Ведомство инициировало проведение доследственной проверки.

"По предварительной информации, вечером 29 января 2019 года на одной из улиц города Волхов неизвестные подростки подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов по телу ее спутника", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что у девочки установлены повреждения в виде ожога лица 1 степени, в состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии, ее жизнь и здоровье вне опасности. У мальчика зафиксирован ушиб грудной клетки, после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии он отпущен домой.

В настоящее время следственная группа выполняет необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.