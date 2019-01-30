Фото: krasnodar-sochi.ru
Подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки и избили ее друга в Ленинградской области, следователи начали проверку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного управления СКР.
По данным ведомства, во вторник в больницу города Волхов были доставлены 12-летние мальчик с ушибом грудной клетки и девочка с ожогами лица. Ведомство инициировало проведение доследственной проверки.
"По предварительной информации, вечером 29 января 2019 года на одной из улиц города Волхов неизвестные подростки подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов по телу ее спутника", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что у девочки установлены повреждения в виде ожога лица 1 степени, в состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии, ее жизнь и здоровье вне опасности. У мальчика зафиксирован ушиб грудной клетки, после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии он отпущен домой.
В настоящее время следственная группа выполняет необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии
У нам психушки распустили с маньяками, что происходит?
За каждое действие,надо нести ответственность.Не спускать это "действие" им "с рук".Этим детям только 12 лет,а что будет с ними в 20 лет.Наказать,что бы мозги на место встали.
А кто у нас в крае по молодёжной политике, чего нам ждать от работы Катеньки...
Успойтесь, это в питере. А у нас кислотой обливают...
Всё-равно катька четошникова виновата.
это все кампутерные игры! щяс из них новые керченские маньяки вырастут.
Так свои игры нужно писать, в которых бравая красная ариия фашистов бьет, под Сталинградом, под Москвой и тд....
На чужих играх чужие дети вырастут..
мода у школоты такая:
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